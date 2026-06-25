Посольство РФ сделало заявление о ситуации в Венесуэле после землетрясений

Посольство: данных о пострадавших гражданах РФ при землетрясении в Венесуэле нет

В настоящий момент информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения в Венесуэле нет. Об этом сообщило посольство РФ в республике в Telegram-канале.

«Посольство России в Венесуэле внимательно следит за ситуацией, связанной с произошедшим на северо-западе страны землетрясением. На текущий момент данных о пострадавших <...> гражданах Российской Федерации не поступало», — говорится в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин обратился к уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими в стране. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил сочувствие семьям жителей Венесуэлы, получивших несовместимые с жизнью травмы. Российский лидер обратил внимание на дружественный характер отношений между народами РФ и Венесуэлы, заявив о солидарности и поддержке последнего.

Родригес позже поблагодарила Путина за послание.

Ранее землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим за последние 126 лет.