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Общество

Венесуэла выразила благодарность РФ за послание по поводу землетрясения

Родригес поблагодарила РФ за послание по поводу землетрясения в Венесуэле
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Власти Венесуэлы выразили глубокую благодарность России за ее послание по поводу последствий землетрясения. Об этом заявила уполномоченный президента республики Делси Родригес в своем Telegram-канале.

«Мы выражаем нашу глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и солидарностью в связи с трагическими последствиями землетрясения в Венесуэле», — написала она.

До этого Путин обратился к Родригес в связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими на территории республики. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил сочувствие семьям жителей Венесуэлы, получивших несовместимые с жизнью травмы. Российский лидер обратил внимание на дружественный характер отношений между народами РФ и Венесуэлы, заявив о солидарности и поддержке последнего.

Вечером 24 июня на территории Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее серьезные разрушения зафиксировали в Каракасе, где обрушились жилые дома.

Ранее землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим за последние 126 лет.

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