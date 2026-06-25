Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин обратился к уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес в связи с двумя разрушительными землетрясениями, произошедшими на территории республики. Адресованная венесуэльскому лидеру телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Родригес, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы», — отметил Путин.

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил сочувствие семьям жителей Венесуэлы, получивших несовместимые с жизнью травмы. Российский лидер обратил внимание на дружественный характер отношений между народами РФ и Венесуэлы, заявив о солидарности и поддержке последнего.

Вечером 24 июня на территории Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Наиболее серьезные разрушения зафиксировали в Каракасе, где обрушились некоторые жилые дома. По словам Родригес, в результате стихийного бедствия пострадали более 700 человек. Еще 32 жителя республики спасти не удалось. В Ассоциации туроператоров РФ подчеркнули, что сведения о пострадавших российских туристах пока не поступали.

Ранее землетрясение в Венесуэле назвали сильнейшим за последние 126 лет.