Раскрыты причины масштабного разрушительного землетрясения в Венесуэле

Потрясшее Венесуэлу разрушительное землетрясение является следствием того, что страна находится на границе тектонических плит. Природные коллапсы такого масштаба характерны для этого сейсмоопасного региона, так как столкновение плит в вертикальной плоскости периодически приводит к сдвиговым землетрясениям, пояснил в беседе с НСН директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Он отметил, что, несмотря на расположение, землетрясения в Венесуэле происходят реже, чем, к примеру, на окраинах Карибской плиты.

«Тем не менее, здесь бывали сильные землетрясения. Север Венесуэлы находится в южной оконечности Карибской плиты, которая перемещается относительно Южноамериканской плиты. Естественно, что когда есть сочленение крупных литосферных блоков плит, то в этих местах всегда возможны землетрясения», — пояснил ученый.

Он также опроверг связь случившегося в Венесуэле с землетрясением в Японии, несмотря на то, что они произошли практически одновременно. По мнению геофизика, наиболее вероятно, что это лишь совпадение, что в целом также неудивительно — часто в мире одновременно происходят землетрясения в разных точках планеты без какой-либо связи и закономерности.

Напомним, накануне вечером в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. Они стали одними из самых мощных в стране более чем за сто лет. Толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны. В результате стихии были разрушены здания, жилые дома и другие постройки, в стране ввели чрезвычайное положение.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 164 человек, 971 получил ранения.

Ранее Путин отреагировал на разрушительные землетрясения в Венесуэле.