Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 164 человек. Об этом заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес в эфире телеканала TeleSUR.

«По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения», — сказала она.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США (USGS), первый подземный толчок был зафиксирован в 18:04 по местному времени (1:04 мск). Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо примерно в 160 км к западу от Каракаса, а очаг более сильного землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эти землетрясения стали одними из самых мощных в Венесуэле более чем за сто лет. Толчки ощущались в Каракасе и ряде других регионов страны. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в результате стихии были разрушены здания, жилые дома и другие постройки.

Ранее крупный отель обрушился в Венесуэле в результате землетрясения.