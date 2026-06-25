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Общество

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение

Родригес: Венесуэла вводит чрезвычайное положение после землетрясения
Pedro Mattey/AP

Венесуэла вводит чрезвычайное положение после сильного землетрясения, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Об этом сообщает РИА Новости.

Она добавила, что подобная мера предусмотрена в конституции страны.

В среду у северного побережья Венесуэлы произошло мощное землетрясение, в результате которого в столице Каракасе обрушились здания. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе также получил повреждения.

Землетрясение произошло примерно в 30 км к северо-западу от Монтальбана, где расположены одни из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. По предварительным данным геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,5 (изначально сообщалось о 7,1).

Венесуэльский министр внутренних дел Диосдадо Кабельо призвал жителей покинуть свои дома и переждать на улице из-за возможных повторных толчков.

Вскоре после серии землетрясений в Венесуэле на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Ранее сейсмолог назвал главное заблуждение о землетрясениях.

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