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Общество

После крушения вертолета в Краснодарском крае завели уголовное дело

СК: по факту крушения вертолета на Кубани возбуждено уголовное дело
Нетисов Ростислав/РИА Новости

По факту крушения сельскохозяйственного вертолета на Кубани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в официальном Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

Вертолет упал днем 24 июня. Речь о Ми-2, который относится к сельскохозяйственной авиации. По данным SHOT, вертолет выполнял плановую обработку полей в Славянском районе, но потерпел крушение возле платной дороги у хутора Прикубанского Анастасиевского cельского поселения.

Как выяснили журналисты, причиной происшествия стал отказ двигателя. В результате случившегося, пилот получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тем временем в Приморье уже четвертый день идут поиски вертолета Robinson, который пропал 21 июня. Пресс-служба краевого МЧС отмечает, что маршрут следования вертолета был обследован в первые сутки, при этом следов крушения или аварийной посадки не обнаружено, а место происшествия не определено.

Ранее военно-транспортный самолет пропал над Крымом, судьба экипажа неизвестна.

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