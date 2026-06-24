Стала известна судьба пилота упавшего на Кубани вертолета

Пилот, потерпевшего крушения сельскохозяйственного вертолета на Кубани, погиб. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, причиной происшествия стал отказ двигателя.

Вертолет упал днем 24 июня. Речь о Ми-2, который относится к сельскохозяйственной авиации. По данным SHOT, вертолет выполнял плановую обработку полей в Славянском районе, но потерпел крушение возле платной дороги у хутора Прикубанского Анастасиевского cельского поселения.

Тем временем в Приморье уже четвертый день идут поиски вертолета Robinson, который пропал 21 июня. Пресс-служба краевого МЧС отмечает, что маршрут следования вертолета был обследован в первые сутки, при этом следов крушения или аварийной посадки не обнаружено, а место происшествия не определено.

По данным СМИ, воздушным судном управляла пилот Екатерина В., имевшая стаж в авиации более 15 лет. На борту также был летчик-наблюдатель Николай Х. Вертолет, как утверждается, работал по договору с Авиалесоохраной, в момент потери связи экипаж выполнял разведку местности.

Ранее пожилой пилот выжил после того, как его самодельный самолет разбился.