Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Приморье пропал вертолет

В Приморье экипаж вертолета не выходит на связь уже несколько часов
M G White/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском крае вертолет перестал выходить на связь, его ищут. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Воздушное судно R-44 отправилось из поселка Терней в Единку, но, предварительно, около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. Предварительно, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

«Местонахождение воздушного судна не установлено, проводится поисково-спасательная операция», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются прокуроры. Ведомство организовало проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным Baza, вертолет не выходил на связь более пяти часов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Не исключается, что найти живыми людей, которые находились на борту, не удастся.

Ранее военно-транспортный самолет пропал над Крымом, судьба экипажа неизвестна.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!