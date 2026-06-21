В Приморье пропал вертолет

В Приморье экипаж вертолета не выходит на связь уже несколько часов

В Приморском крае вертолет перестал выходить на связь, его ищут. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Воздушное судно R-44 отправилось из поселка Терней в Единку, но, предварительно, около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. Предварительно, на борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами.

«Местонахождение воздушного судна не установлено, проводится поисково-спасательная операция», – сообщается в публикации.

На данный момент в ситуации разбираются прокуроры. Ведомство организовало проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По данным Baza, вертолет не выходил на связь более пяти часов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Не исключается, что найти живыми людей, которые находились на борту, не удастся.

Ранее военно-транспортный самолет пропал над Крымом, судьба экипажа неизвестна.