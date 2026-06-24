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Общество

В Краснодарском крае упал вертолет

В районе хутора Прикубанский в Краснодарском крае упал вертолет Ми-2
Александр Маркин./Wikimedia Commons

В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар» со ссылкой на ЕДДС Славянского района.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, речь о Ми-2, который относится к сельскохозяйственной авиации. По информации журналистов, вертолет выполнял плановую обработку полей в Славянском районе, но потерпел крушение возле платной дороги у хутора Прикубанского Анастасиевского cельского поселения.

В результате ЧП пилот получил травмы, отмечается в публикации.

Тем временем в Приморье уже четвертый день идут поиски вертолета Robinson, который пропал 21 июня. На борту воздушного судна было два человека.

Пресс-служба краевого МЧС отмечает, что при инциденте аварийный маяк не сработал. Маршрут следования вертолета был обследован в первые сутки, при этом следов крушения или аварийной посадки не обнаружено, а место происшествия не определено.

По данным СМИ, воздушным судном управляла пилот Екатерина В., имевшая стаж в авиации более 15 лет. На борту также был летчик-наблюдатель Николай Х. Вертолет, как утверждается, работал по договору с Авиалесоохраной, в момент потери связи экипаж выполнял разведку местности.

Ранее в Казахстане упал самолет Ан-2.

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