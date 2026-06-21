СМИ узнали, кто находился на борту пропавшего в Приморском крае вертолета

На борту вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае, находились два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным РЕН ТВ, речь идет о пилоте Екатерине В. и летчике-наблюдателе Николае Х.
Вертолет работал по договору с Авиалесоохраной, в момент потери связи экипаж выполнял разведку местности.
Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В данный момент проводится поисково-спасательная операция.
SHOT отмечает, что пилот Екатерина В. имела стаж в авиации более 15 лет. Во время полета экипаж не подавал сигнал о проблемах и не просил помощи, уточняют журналисты.
21 июня Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о потере связи с вертолетом, который летел из поселка Терней в Единку Приморского края.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
Ранее самолет упал во двор дома в США.