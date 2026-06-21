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Общество

СМИ узнали, кто находился на борту пропавшего в Приморском крае вертолета

РЕН ТВ: на борту пропавшего в Приморском крае вертолета находились два человека
Виталий Аньков/РИА Новости

На борту вертолета Robinson R44, пропавшего в Приморском крае, находились два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным РЕН ТВ, речь идет о пилоте Екатерине В. и летчике-наблюдателе Николае Х.

Вертолет работал по договору с Авиалесоохраной, в момент потери связи экипаж выполнял разведку местности.

Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В данный момент проводится поисково-спасательная операция.

SHOT отмечает, что пилот Екатерина В. имела стаж в авиации более 15 лет. Во время полета экипаж не подавал сигнал о проблемах и не просил помощи, уточняют журналисты.

21 июня Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о потере связи с вертолетом, который летел из поселка Терней в Единку Приморского края.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Ранее самолет упал во двор дома в США.

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