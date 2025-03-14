70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете и остался в живых

В Австралии 70-летний пилот самолета потерпел крушение при посадке, но выжил

Пожилой пилот выжил после того, как его самодельный самолет разбился в Австралии, сообщает Daily Mail.

ЧП произошло утром 14 марта на частном аэродроме на юго-западе Сиднея. Легкомоторный самолет под управлением 70-летнего пилота упал на ангар, в котором располагался клуб NSW Sport Aircraft Club, занимающийся «любительскими и соревновательными полетами на спортивных самолетах».

На место были вызваны экстренные службы, которые нашли пострадавшего на крыше постройки. Парамедики оказали ему первую помощь и доставили мужчину в больницу на вертолете. Сейчас состояние пилота, который получил травмы головы и, возможно, позвоночника, оценивается как стабильное.

По данным австралийского бюро транспортной безопасности (ATSB), пилот столкнулся с техническими проблемами во время посадки, попытался совершить облет и столкнулся с крышей ангара. В ведомстве заявили, что не будут проводить расследование, так как инцидент произошел с самолетом любительской категории.

Ранее в Австралии легкомоторный самолет упал в озеро с крокодилами.