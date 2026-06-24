Московский аэропорт временно ограничил работу

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введенными временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как заявили в ведомстве, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Там также предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

Накануне вечером аэропорт Геленджика вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов самолетов.

22 июня попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву стала одной из самых крупных за два года.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону города. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее пилоты двух самолетов увидели беспилотник в районе московского аэропорта.