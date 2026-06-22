Число сбитых БПЛА на подлете к Москве превысило 80

Собянин: силы ПВО за сутки сбили 84 беспилотника, летевших в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом написал в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что в результате атак разрушений и пострадавших нет.

На фоне атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Всего за ночь на 22 июня над 14 регионами России, в том числе над Московским регионом, силы противовоздушной обороны сбили 301 украинский беспилотник.

18 июня Москва подверглась самой крупной атаке украинских войск за два года. За девять с половиной часов было уничтожено 194 БПЛА, пытавшихся атаковать город.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.