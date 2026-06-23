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Общество

Россиян предупредили о смерчах в некоторых регионах в ближайшие дни

Ученый Шихов: смерчи скоро могут пройти в Свердловской и Тюменской областях
eyeclick/Global Look Press

Смерчи в ближайшие дни могут обрушиться на Свердловскую и Тюменскую области, а также на Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом РИА Новости сообщил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов.

«Еще возможно в конце недели также в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга», — сказал ученый.

Накануне мощный смерч обрушился на город Кушву в Свердловской области. По данным МЧС России, вихрь уничтожил 32 частных жилых дома и повредил 99. Пострадали 25 автомобилей, а также 15 линий электропередачи. В городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, 16 шахтеров оказались заблокированы. Поднять их на поверхность удалось только около четырех часов утра после того, как было восстановлено электроснабжение.

23 июня «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок торнадо в Свердловской области. Изображение было сделано аппаратами «Арктика-М» и «Электро-Л».

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.

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