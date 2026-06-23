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Наука

«Роскосмос» опубликовал спутниковый кадр смерча в Свердловской области

«Роскосмос» показал спутниковый снимок смерча в Свердловской области
Роскосмос

Пресс-служба «Роскосмоса» опубликовала в Telegram-канале спутниковый снимок торнадо в Свердловской области.

«Спутники «Роскосмоса» сфотографировали торнадо, который разрушил ряд домов, повредил автомобили и обесточил город Кушву в Свердловской области», — сказано
в сообщении.

Уточняется, что изображение было сделано аппаратами «Арктика-М» и «Электро-Л».

Вечером 22 июня мощный смерч обрушился на город Кушву в Свердловской области. По данным МЧС, вихрь уничтожил 32 частных жилых дома и повредил 99. Пострадали 25 автомобилей, а также 15 линий электропередачи. В городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за разгула стихии пострадали 16 человек. Одного из них — местного жителя Сергея — госпитализировали в Нижний Тагил с рваной раной на спине.

9 июня очевидцы сняли на видео смерч, который обрушился на город Керчь в Крыму. На кадрах видно, как к небу поднимается большая воронка. Через некоторое время она рассеивается. Смерч над городом сопровождали ливень и град.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.

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