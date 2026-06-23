«Все разбито, крыши нет»: на Урале смерч уничтожил десятки домов и оставил город без света

Синоптик Пулин: скорость торнадо в Свердловской области могла быть до 250 км/ч

Вечером 22 июня мощный смерч обрушился на город Кушва в Свердловской области. Стихия разрушила десятки домов, оставила без электричества около 10 тысяч человек, повредила линии электропередачи и даже заблокировала под землей 16 шахтеров. Подробнее о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

В Кушве Свердловской области после торнадо были полностью уничтожены 32 частных жилых дома, 99 — повреждены. Пострадали 25 автомобилей, 15 линий электропередач, сообщают в МЧС. В городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

«Не стало электроэнергии, что повлекло за собой прекращение работы всех главных предприятий. Но самое главное, что у нас остались шахтеры под землей.

Перестали работать скипы (подъемники с клетями), с помощью которых можно было поднять людей наверх», — рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, 16 шахтеров оказались заблокированы. Поднять их на поверхность удалось только около четырех часов утра после того, как было восстановлено электроснабжение. Работу предприятий смогли восстановить лишь к полудню 23 июня.

Без света после смерча остались около 10 тысяч человек. Для социально значимых объектов пришлось использовать резервные источники питания.

Для жителей, чьи дома оказались разрушены или серьезно повреждены, развернули пункт временного размещения на 50 человек. Власти начали оценивать ущерб.

Есть пострадавшие

Из-за разгула стихии пострадали 16 человек. Одного из них — местного жителя Сергея — госпитализировали в Нижней Тагил с рваной раной на спине.

Во время отключения электричества он вышел запускать генератор, и на него обрушились элементы конструкции дома.

«Я потерял, наверное, сознание. Не помню. Ветер начался, молнии, свет погас, хотел генератор завести. Шифер затрещал, глаза открываю — все, небо», — рассказал мужчина. Пострадал и его 14-летний сын. Правда, уже после смерча — подросток поранил ногу, разбирая завалы.

Как рассказали очевидцы, стихия действовала стремительно. Жительница Кушвы Юлия рассказала, что все произошло за 10–15 минут. Очевидцы поделились, что сперва пошел дождь, затем — град «размером с яйцо», а после небо потемнело «будто ночью».

«Я вообще не успела ничего понять. Муж сказал: «Падай на пол!» И я упала, все полетело в дом. Окна нету у нас, все разбито, крыши нет. Я успела на пол лечь, но мне прилетело стекло, руки и ноги поцарапаны, бровь рассечена. Это очень страшно было. Когда встала — крыши нет, беседки нет, теплица улетела», — рассказала E1.ru местная жительница.

Другую женщину, слова которой приводит издание, спасли от гибели буквально пять минут:

«Мы вышли из бани, а через пять минут ее не стало, от нее одни ошметки. Если бы мы на пять минут задержались, то все».

В беседе с SHOT местная жительница сообщила, что во время торнадо пыталась помочь своим родителям, у дома которых сорвало крышу. Ситуацию осложнял сильный запах газа.

Многие жители признаются, что сначала не понимали масштабов происходящего. Сильный ветер сносил все на своем пути, повреждая дома, автомобили и линии электропередачи. При этом некоторым удалось оперативно отключить газ и электричество в своих домах, чтобы избежать дополнительных последствий.

После удара стихии жители города начали организовывать сборы средств на восстановление жилья и помощь пострадавшим семьям.

Редкое явление для Урала

Метеорологи называют произошедшее необычным для региона событием. Сотрудник физико-технологического института УрФУ и автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин рассказал E1.ru, что смерчи на Урале возникают ежегодно, однако чаще всего проходят по малонаселенным территориям и остаются практически незамеченными.

Отличительной особенностью торнадо в Кушве стала его мощность.

«Он был очень сильный, да еще вблизи большого населенного пункта — это редкость. Категорию смерча в Кушве оценивают как EF3», — пояснил эксперт.

По его словам, скорость ветра внутри таких вихрей может достигать 250 км/ч .

Пулин также не исключил, что во время грозового фронта могли сформироваться сразу несколько смерчей.

По словам эксперта, на это указывают особенности развития облачности и высокая плотность молний. Один из вихрей наблюдали в районе Кушвы, еще один могли видеть неподалеку от Нижнего Тагила. Не исключено, что еще один торнадо прошел вдоль границы Свердловской области и Пермского края, однако подтверждений этому пока нет.

Соседняя со Свердловской Челябинская область тоже пострадала от сильного ветра. Мощные порывы повредили 200-летний храм в селе Большой Куяш. Стихия сорвала купол с малого придела храма Покрова Пресвятой Богородицы, освященного в честь Рождества Христова. Вместе с куполом был разрушен и установленный на нем крест.

По предварительным данным, никто не пострадал. Настоятель храма отец Игорь сообщил, что сейчас предстоит разобрать обломки купола и расчистить прилегающую территорию.