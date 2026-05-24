Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия

МФТИ: в ближайшие десятилетия в Москве возможен рост экстремальных погодных явлений
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса, рассказал исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, крупные города формируют так называемый «остров тепла» — область, где температура заметно выше, чем на окружающих территориях. В Москве этот эффект усиливается из-за плотной застройки и нехватки природных зон.

Одной из причин ученый назвал недостаток озеленения. Растения не только отражают часть солнечного излучения, но и охлаждают воздух за счёт испарения влаги. В городе этот механизм ослаблен, а асфальт и бетон, наоборот, активно нагреваются.

Из-за перегрева поверхности формируются мощные восходящие потоки воздуха. При столкновении с более холодными массами на высоте они могут создавать сильные нисходящие потоки, способные вызывать разрушительные порывы ветра.

Дополнительную роль играет изменение городской гидрологии. Многие малые реки и каналы Москвы заключены в коллекторы и трубы, хотя раньше они помогали регулировать микроклимат. Еще одним фактором ученый назвал высотную застройку. Небоскребы и плотные кварталы меняют движение воздуха, создавая локальные зоны застоя и усиливая отдельные потоки.

Для снижения климатических рисков эксперт предложил несколько мер. Среди них — ужесточение требований к застройщикам с обязательной компенсацией строительства зелёными территориями, восстановление естественной гидросети города и расширение особо охраняемых природных зон.

В качестве примера удачного подхода Родин привел благоустройство поймы Яузы, где удалось частично восстановить естественные гидрологические функции территории.

Кроме того, ученый считает важным учитывать циркуляцию воздуха при проектировании городской среды, чтобы высотные здания не превращались в «ветровые коридоры», а парки и аллеи помогали смягчать последствия экстремальной погоды.

По его словам, без таких мер плотная застройка может усилить последствия будущих штормов и сделать мегаполис более уязвимым к климатическим изменениям.

Ранее в России создали хирургическую нить, срок рассасывания которой можно настраивать под пациента.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!