Москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия

В ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса, рассказал исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, крупные города формируют так называемый «остров тепла» — область, где температура заметно выше, чем на окружающих территориях. В Москве этот эффект усиливается из-за плотной застройки и нехватки природных зон.

Одной из причин ученый назвал недостаток озеленения. Растения не только отражают часть солнечного излучения, но и охлаждают воздух за счёт испарения влаги. В городе этот механизм ослаблен, а асфальт и бетон, наоборот, активно нагреваются.

Из-за перегрева поверхности формируются мощные восходящие потоки воздуха. При столкновении с более холодными массами на высоте они могут создавать сильные нисходящие потоки, способные вызывать разрушительные порывы ветра.

Дополнительную роль играет изменение городской гидрологии. Многие малые реки и каналы Москвы заключены в коллекторы и трубы, хотя раньше они помогали регулировать микроклимат. Еще одним фактором ученый назвал высотную застройку. Небоскребы и плотные кварталы меняют движение воздуха, создавая локальные зоны застоя и усиливая отдельные потоки.

Для снижения климатических рисков эксперт предложил несколько мер. Среди них — ужесточение требований к застройщикам с обязательной компенсацией строительства зелёными территориями, восстановление естественной гидросети города и расширение особо охраняемых природных зон.

В качестве примера удачного подхода Родин привел благоустройство поймы Яузы, где удалось частично восстановить естественные гидрологические функции территории.

Кроме того, ученый считает важным учитывать циркуляцию воздуха при проектировании городской среды, чтобы высотные здания не превращались в «ветровые коридоры», а парки и аллеи помогали смягчать последствия экстремальной погоды.

По его словам, без таких мер плотная застройка может усилить последствия будущих штормов и сделать мегаполис более уязвимым к климатическим изменениям.

