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Общество

Хуснуллин рассказал о мерах защиты транспортного сообщения с Крымом

Хуснуллин: в России реализуют меры защиты транспортного сообщения с Крымом
Ulf Mauder/Global Look Press

В России реализуются меры защиты транспортного сообщения с Крымом. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Также мы реализуем дополнительные меры с министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — сказал вице-премьер.

Несколькими часами ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Украина может готовить масштабную десантную операцию в Крыму. Он назвал подобные планы Киева масштабной провокацией, подчеркнув, что на этом фоне ВС РФ необходимо укреплять побережье полуострова.

17 июня министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о желании Киева превратить Крым в остров. Заявление прозвучало на фоне участившихся атак ВСУ по транспортной инфраструктуре полуострова. «Страна.ua» ранее писала, что изоляцию Крыма украинские власти могут использовать как аргумент в переговорах или как плацдарм для наступления на юге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе на неопределенный срок отменили все уличные мероприятия.

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