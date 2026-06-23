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Политика

В России заявили о готовящейся крупномасштабной провокации ВСУ в Крыму

Военэксперт Кнутов: Украина может готовить десантную операцию в Крыму
AlexAnton/Shutterstock/FOTODOM

Украина может готовить масштабную десантную операцию в Крыму, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов. Он назвал подобные планы Киева масштабной провокацией, подчеркнув, что на этом фоне ВС РФ необходимо укреплять побережье полуострова.

«Украина месяц назад сняла свои части морпехов с фронта и отправила их в тыл, вероятнее всего, для проведения подготовки к десантной операции. Естественно, готовятся десантные катера. Поэтому, конечно, укрепление побережья Крыма, минирование подходов и готовность встретить эти быстроходные катера, на которых планируется высадка десантников, — это первоочередная задача», — подчеркнул он.

По словам Кнутова, у украинской армии нет задачи «захватить Крым». Речь идет о крупномасштабной провокации с целью нанести серьезный ущерб региону, полагает военный эксперт.

По его мнению, для восстановления логистических маршрутов в районе полуострова российской армии необходимо увеличить количество мобильных огневых групп, которые передвигаются на пикапах с пулеметами и вооружены не только стрелковым оружием, но и беспилотниками.

«Подобные группы должны патрулировать дороги, обеспечивать охрану наших машин, которые, возможно, будут передвигаться в колоннах. Колонны идут на дистанции, а внутри колонн находятся мобильные огневые группы. Таким образом, мы восстанавливаем снабжение топливом и тем, что требуется населению Крыма», — подчеркнул Кнутов.

До этого военблогер Юрий Подоляка заявил, что Украина накапливает ресурсы для следующего крупного удара по Крыму.

Ранее в Крыму запретили все спортивные мероприятия для детей.

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