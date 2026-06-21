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Общество

В Севастополе на неопределенный срок отменены все уличные мероприятия

Развожаев сообщил об отмене всех уличных мероприятий в Севастополе с 22 июня
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Севастополе на фоне последних событий отменили все массовые мероприятия, написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник уточнил, что уличные мероприятия не будут проводиться с понедельника, 22 июня, до особого распоряжения.

Развожаев попросил горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям. Они нужны для обеспечения безопасности и стабильности в Севастополе.

По словам градоначальника, в городе также в целях экономии не будет продаваться топливо 22 и 23 июня. Часы работы общественного транспорта, кафе и торговых точек будут ограничены, а свет на улицах включать не будут.

До этого беспилотники ВСУ атаковали Керченский полуостров. В результате ударов не выжили четыре человека, почти 30 получили травмы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением.

На этом фоне в республике приостановили продажу топлива. Также под удары БПЛА попала Керченская паромная переправа, были атакованы паром «Панагия» и нефтебаза на Кубани.

Ранее Россия сбила почти тысячу украинских дронов за сутки.

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