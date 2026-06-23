Стали известны подробности второго инцидента в детском лагере Тувы

Tsargrad.tv выяснил, что в лагере Таежный в Туве у ребенка украли телефон

Журналисты Tsargrad.tv выяснили подробности второго инцидента в детском оздоровительном учреждении Тувы. На этот раз, по данным издания, посторонние проникли в комнату к несовершеннолетним в лагере «Таежный» в Барун-Хемчикском районе.

Уточняется, что жалобу на действия группы неизвестных направили в полицию родители одного из отдыхающих. В Региональном управлении МВД информацию подтвердили.

По данным источника, пришедшие в лагерь мужчины сначала устроили допрос детям, зайдя в одну из комнат. Спрашивали, «что есть ценного», а после «забрали телефон, кроссовки и ушли». Детей не били, но напугали.

Как сообщает ТАСС, прокуроры Тувы проводят проверку.

Напомним, 21 июня мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в детский лагерь «Орленок» и принялся избивать детей.

Известно, что за некоторое время до произошедшего он выпивал неподалеку. По какой причине он стал проявлять агрессию к несовершеннолетним, неизвестно. Подозреваемого задержали, но из-за опьянения рассказать о своих мотивах сразу он не смог.

Как отметил глава Тувы Владислав Ховалыг, уровень безопасности в учреждении оказался довольно низким.

Ранее психолог назвала главные признаки того, что ребенка нужно забрать из лагеря.