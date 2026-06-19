Психолог назвала главные признаки того, что ребенка нужно забрать из лагеря

На необходимость забрать ребенка из детского лагеря указывают его жалобы на самочувствие, односложные ответы на вопросы и некоторые другие признаки. Об этом kp.ru рассказала психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки онлайн-сервиса психологической поддержки Мария Игнатьева.

«Как правило, мама и папа чувствуют, различают интонацию своего ребенка. И есть разница в слезах между «я скучаю» и «я загнан в угол». Во втором случае плач может быть скрытый, подавляемый. И даже на прямой вопрос ребенку вы можете получить в ответ: «Все нормально». Так психика защищается», — предупредила специалист.

Она также призвала родителей обращать внимание на замкнутость, односложные ответы и молчание ребенка.

Кроме того, по словам психолога, на фоне трудностей в лагере дети младшего возраста могут жаловаться на плохое самочувствие без очевидной на то причины. В то же время подростки нередко настойчиво просят забрать их домой, предпочитая не раскрывать какие-либо детали.

Детский психолог Наталья Наумова до этого рассказала «Газете.Ru», что ребенка нельзя отправлять в детский лагерь насильно. По ее словам, важно, чтобы у него была заинтересованность и навыки обслуживания себя. При этом до поездки стоит обсудить поездку, посмотреть с ребенком фильмы о лагерной жизни, а если есть возможность — организовать поездку туда вместе с его другом.

Ранее юрист объяснил, имеют ли право забирать телефон у ребенка в лагере.