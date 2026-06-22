Глава Тувы прокомментировал инцидент в лагере «Орленок»

Руководство лагеря «Орленок», где мужчина напал на спящих детей, допустило ошибки. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.
По его словам, уровень безопасности в учреждении оказался довольно низким.
«Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. <...> Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — указал глава Тувы.
Ховалыг предложил организовать патрулирование сотрудников полиции в учреждениях для отдыха детей. Глава республики взял на личный контроль расследование происшествия в «Орленке».
Инцидент в детском лагере произошел 21 июня. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в учреждение и принялся избивать детей.
Известно, что за некоторое время до произошедшего он выпивал в километре от лагеря. По какой причине он стал проявлять агрессию к несовершеннолетним, неизвестно. Подозреваемого задержали, но из-за опьянения рассказать о своих мотивах сразу он не смог.
Ранее россиянин с бензопилой пытался напасть на полицейских.