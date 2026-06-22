Глава Тувы прокомментировал инцидент в лагере «Орленок»

Ховалыг заявил об ошибках руководства лагеря «Орленок» после нападения на детей

Руководство лагеря «Орленок», где мужчина напал на спящих детей, допустило ошибки. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

По его словам, уровень безопасности в учреждении оказался довольно низким.

«Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. <...> Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — указал глава Тувы.

Ховалыг предложил организовать патрулирование сотрудников полиции в учреждениях для отдыха детей. Глава республики взял на личный контроль расследование происшествия в «Орленке».

Инцидент в детском лагере произошел 21 июня. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в учреждение и принялся избивать детей.

Известно, что за некоторое время до произошедшего он выпивал в километре от лагеря. По какой причине он стал проявлять агрессию к несовершеннолетним, неизвестно. Подозреваемого задержали, но из-за опьянения рассказать о своих мотивах сразу он не смог.

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