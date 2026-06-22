Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Глава Тувы прокомментировал инцидент в лагере «Орленок»

Ховалыг заявил об ошибках руководства лагеря «Орленок» после нападения на детей
СУ СК России по Республике Тыва

Руководство лагеря «Орленок», где мужчина напал на спящих детей, допустило ошибки. Об этом заявил глава Тувы Владислав Ховалыг.

По его словам, уровень безопасности в учреждении оказался довольно низким.

«Правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. <...> Доверять безопасность детей безответственным людям мы не имеем права», — указал глава Тувы.

Ховалыг предложил организовать патрулирование сотрудников полиции в учреждениях для отдыха детей. Глава республики взял на личный контроль расследование происшествия в «Орленке».

Инцидент в детском лагере произошел 21 июня. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в учреждение и принялся избивать детей.

Известно, что за некоторое время до произошедшего он выпивал в километре от лагеря. По какой причине он стал проявлять агрессию к несовершеннолетним, неизвестно. Подозреваемого задержали, но из-за опьянения рассказать о своих мотивах сразу он не смог.

Ранее россиянин с бензопилой пытался напасть на полицейских.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!