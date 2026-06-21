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«Оттаскал за волосы девочку». В Туве пьяный дебошир напал на детей в лагере

В Туве пьяный дебошир напал на детский лагерь, пострадали 13 человек

В Туве пьяный мужчина ворвался на территорию детского лагеря «Орленок», напал на детей в спальном корпусе и разгромил мебель. Министерство образования республики заявило, что дебошир нанес травмы двум подросткам. При этом ТАСС писал, что пострадали, по предварительным данным, 13 человек. В момент происшествия нападавший «едва стоял на ногах». Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Нетрезвый мужчина напал на детей в детском оздоровительном лагере «Орленок» возле озера Чагытай в Тандинском районе Тувы, пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В корпусе было около 30 человек. Пострадали, предварительно, 13 человек», — сказал собеседник агентства.

Однако министерство образования республики заявило, что мужчина нанес телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, двум подросткам. Медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Инцидент произошел в ночь на 21 июня. Нападавший 2001 года рождения проник на территорию детского лагеря со стороны озера — с заднего двора базы отдыха. Он ворвался в спальный корпус и устроил дебош. По информации Telegram-канала «112», мужчина «избил 12-летнего мальчика, оттаскал за волосы девочку, а также разгромил мебель». По словам очевидцев, в момент происшествия мужчина «едва стоял на ногах».

Источник «Известий» сообщил, что дебошир незадолго до нападения распивал спиртное примерно в километре от учреждения.

«Дальше ничего не помнит: почему именно в лагерь пошел, как дошел, что делал — не помнит», — сказал собеседник издания.

Сам злоумышленник уточнил, что в лагере никто из его знакомых не работает. Мужчину задержали сотрудники учреждения и передали полицейским.

Специалисты министерства и сотрудники республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» образования сейчас оказывают психологическую помощь детям, их родителями и педагогами.

«Дети успокоены, в лагере им интересно, уезжать никто из детей не изъявил желания <…> Ситуация находится на строжайшем контроле», — подчеркнули в министерстве.

В министерстве образования Тувы заверили, что объект охраняется сторожами, а кнопка тревожной сигнализации исправна — сотрудники ФГУП «Охрана» проверили ее работоспособность 18 июня. Также проведен внеплановый инструктаж с персоналом лагеря.

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Уголовное дело и реакция прокуратуры

Региональное управление Следственного комитета России по факту нападения на детей в детском лагере возбудило уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). В рамках расследования следователи дадут оценку действиям или же бездействию ответственных за обеспечение безопасности детского лагеря.

Председатель СК России Александр Бастрыкин уже поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Прокуратура в свою очередь проверит соблюдение требований федерального законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних.

«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования для восстановления нарушенных прав детей и привлечения виновных лиц к ответственности», — предупредили в ведомстве.

Тем временем министерство образования Тувы направило замечание учредителю лагеря. В документе содержится требование «принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасного пребывания детей и работников».

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На этом фоне во всех детских лагерях Тувы с 22 июня проведут внеплановую проверку мер безопасности, заявил министр образования региона Алексей Сазан-Оол.

«Поручил минобразования с понедельника вместе с председателями администраций кожуунов [районов], где находятся стационарные детские лагеря, провести их внеплановую проверку на предмет обеспечения безопасности», — сказал он в беседе с ТАСС.

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