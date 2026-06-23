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Общество

В Тыве местные жители заявили о нападении компании мужчин на детей в лагере

В Тыве проводят проверку данных о нападении компании мужчин на детский лагерь
 Global Look Press

Прокуроры Тывы проводят проверку после публикаций о неизвестных, которые проникли в один из местных лагерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

О произошедшем представители прокуратуры узнали после публикаций в соцсетях. Как рассказали местные жители, в ночь на 22 июня пятеро мужчин проникли в детский лагерь «Таежный» в Ак-Довураке. Там они допрашивали детей, после чего стали проверять карманы.

В результате неизвестные забрали несколько вещей у несовершеннолетних и скрылись. Причины такого поведения неизвестны.

По факту произошедшего сотрудники прокуратуры организовали проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщается в публикации.

Помимо этого, специалисты проверят, соблюдаются ли в лагере положения закона об обеспечении безопасности детей. Также прокуроры дадут оценку действиям воспитателей по своевременному оказанию помощи.

Ранее в Тыве пьяный дебошир напал на детей в лагере.

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