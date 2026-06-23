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Общество

В Воронежской области объявлен траур после удара ВСУ

Гусев после удара ВСУ объявил траур в Воронежской области с 23 по 25 июня
«Газета.Ru»

В Воронежской области объявлен траур с 23 по 25 июня после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региональному центру. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс».

По его словам, в течение трех дней на территории Воронежской области будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании воздержатся от развлекательных мероприятий.

Гусев назвал особым цинизмом со стороны ВСУ удар по Воронежу 22 июня – в день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Днем 22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow.

Гусев в свою очередь заявил, что после удара по промышленному предприятию в городе возник пожар. Кроме того, 10 многоквартирных домов получили повреждения, в частном секторе пострадали шесть домов.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Воронеж.

Ранее власти раскрыли число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу.

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