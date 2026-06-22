Власти назвали число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу

Гусев: пять человек погибли в результате ракетной удара ВСУ по Воронежу

Пять человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Воронежу. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, несколько десятков горожан обратились в больницы, большую часть пациентов отпустили домой после оказания медпомощи. Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Гусев рассказал, что после удара ВСУ по промышленному предприятию в левобережной части Воронежа там возник пожар. В настоящее время пожар потушен, идут работы по разбору завалов. Губернатор отметил, что представители Роспотребнадзора не зафиксировали превышения концентраций опасных веществ в воздухе.

«Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице», — написал Гусев.

В результате атаки ВСУ пострадали фасады и остекления 10 многоквартирных домов. Кровли оказались повреждены в шести частных домах. Также власти получили 50 обращений о поврежденных автомобилях.

Гусев добавил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей, а раненые — по 300 тысяч рублей.

На заседании оперативного штаба губернатор ввел режим чрезвычайной ситуации в пределах отдельных улиц Железнодорожного района Воронежа. Решение было принято для оперативной ликвидации последствий.

До этого военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow.

Ранее Гусев рассказал о состоянии пострадавших после удара ВСУ по Воронежу.