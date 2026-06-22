СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по Воронежу

СК: возбуждено уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ по Воронежу

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, на месте удара работают следователи и оперативные службы.

«Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка», — отметила Петренко.

Днем 22 июня Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Военкор Юрий Котенок предположил, что ВСУ могли ударить по Воронежу ракетами Storm Shadow.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что после ракетного удара ВСУ по промышленному предприятию в городе там возник пожар. В настоящее время возгорание потушено, проводятся работы по разбору завалов. Глава региона отметил, что представители Роспотребнадзора не зафиксировали превышения концентраций опасных веществ в воздухе.

По его словам, 10 многоквартирных домов получили повреждения фасадов и остекления при падении обломков. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли. Чиновник добавил, что от граждан поступило уже порядка 50 обращений о поврежденных при атаке автомобилях.

Ранее власти раскрыли число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу.