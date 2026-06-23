Осужденный в Киргизии за вербовку наемников журналист из РФ вышел на свободу

Российский журналист, политолог-африканист и обозреватель ИА «Регнум» Виктор Васильев, осужденный в Киргизии за организацию наемничества и вербовку людей в армию РФ, вышел на свободу после года и двух месяцев под стражей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, 41-летний россиянин был освобожден 12 июня и теперь намерен добиться отмены решения о высылке из страны, чтобы вернуться к учебе в Кыргызско-Российском Славянском университете, где пишет диссертацию.

В будущем Васильев планирует преподавать и выпустить книгу о своем опыте заключения и переменах в Киргизии.

Журналист утверждал, что в ходе следствия к нему применяли пытки, чтобы добиться признательных показаний. Он также жаловался на переполненные камеры и отсутствие книг и письменных принадлежностей в СИЗО. Лишь при содействии консульства России он получил доступ к подписке на журнал «Международная жизнь».

В 2018 году Васильев работал на выборах в Мадагаскаре и сотрудничал с компаниями, связанными с Евгением Пригожиным. С 2020 года он поселился в Киргизии. В апреле 2025 года его задержали вслед за сотрудницей Русского дома Натальей Секериной – и по тому же подозрению в вербовке наемников. СМИ отмечали, что это произошло после жесткого задержания киргизов в московской бане.

Ранее стало известно о пытках Васильева в СИЗО.