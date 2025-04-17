«В рамках имеющихся полномочий». МИД РФ объяснил жесткое задержание киргизов в московской бане

МИД РФ прокомментировал обстоятельства резонансного рейда в банном комплексе «Бодрость» в Москве. В министерстве заявили, что проверка носила плановый характер и не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. Поводом для заявления стали видеозаписи жесткого задержания, появившиеся в соцсетях, и последовавшая реакция властей Киргизии, граждане которой оказались среди задержанных. В Бишкеке потребовали разъяснений и заявили о недопустимости избыточного применения силы. Российская сторона, в свою очередь, заявила о законности действий сотрудников правоохранительных органов и отметила, что часть задержанных нарушила миграционное законодательство.

МИД РФ прокомментировало действия силовых структур, участвовавших в проверке банного комплекса «Бодрость» на севере Москвы на прошлой неделе. МИД подчеркнул, что операция носила плановый характер, а меры сотрудников правоохранительных органов были законны. В МИД подчеркнули, что «упомянутая проверка не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны».

10 апреля в Тимирязевском районе на севере столицы прошла проверка общественных помещений, включая банный комплекс «Бодрость». В операции участвовали сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии.

Среди 59 доставленных в отделение полиции 25 находились на территории России с нарушениями.

Ряд лиц, по данным МИД, подозреваются в связях с радикальными структурами.

МИД заявил, что действия силовиков соответствовали закону.

«Оказали сопротивление»

Инцидент привлек общественное внимание после появления в интернете видео с кадрами задержания в бане. На них видно, как силовики укладывают мужчин на пол и проводят осмотр помещений.

На упреки пользователей соцсетей в чрезмерном применении силы в МИД ответили, что в ходе операции иностранные граждане «оказали сопротивление» сотрудникам правоохранительных органов.

«По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры, — добавили в МИД. — При этом работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством».

Киргизская нота

СМИ сообщали, что большинство задержанных — граждане Киргизии. 15 апреля МИД Киргизии передал российскому послу Сергею Вакунову ноту с просьбой разъяснить основания для действий силовых структур.

В киргизском ведомстве призвали обеспечить соблюдение прав своих граждан и не допускать избирательного подхода.

С киргизскими гражданами, задержанными в ходе рейда, были проведены встречи. Им предложили подать жалобы, однако большинство отказались. По официальным данным, к 16 апреля 22 из 24 задержанных были отпущены.

Обстоятельства проверки

Рейд был частью мероприятий по противодействию нелегальной миграции, заявило позже МВД РФ. Его проведение было связано с жалобами жителей района на деятельность банного комплекса — туда якобы не пускали русских.

Всего проверке подверглись 59 иностранных граждан. У 25 из них были выявлены нарушения, включая отсутствие регистрации и просроченные документы. В отношении нарушителей возбуждены административные дела, некоторым из них грозит выдворение из России.

В МВД отметили, что жалоб на действия сотрудников не поступало. Правоохранительные органы заявили, что соблюдали все предусмотренные процедуры, а имеющиеся обращения рассматриваются в установленном порядке.