«Официальный «наезд» на Российскую Федерацию». Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии

Сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину задержали «за вербовку наемников». Суд в Бишкеке арестовал ее до 17 июня. Государственный комитет национальной безопасности республики возбудил уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В рамках этого же дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек. Что известно об уголовном преследовании Секериной — в материале «Газеты.Ru»

Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал Наталью Секерину — сотрудницу Русского дома в Оше, сообщило издание «Вечерний Бишкек». Суд в столице республики арестовал ее на два месяца. Она пробудет под стражей до 17 июня .

«Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 19 апреля 2025 года ходатайство следователя <...> Главного следственного управления ГКНБ Кыргызской Республики о применении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого С.Н.В. — удовлетворить», — сообщили в пресс-службе инстанции.

В Русском доме заявили, что Секерина работает там с 2024 года, а сама организация функционирует исключительно в рамках межправительственного соглашения России и Киргизии.

«Наталья Секерина является гражданкой Кыргызстана, местным сотрудником отделения, работает в Русском доме с июля 2024 года, отвечает за взаимодействие нашего ошского филиала с медиа. Знаем Наталью Секерину как добросовестного, открытого и ответственного сотрудника», — рассказал глава киргизского представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев.

Наталье Секериной предъявили обвинения по части 1 статьи 416 УК Киргизии — «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях ».

«Она была наемным сотрудником, так сказать, на местах. Но эти действия, которые ей инкриминируются — никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся», — уточнил источник РИА Новости.

Как обратили внимание журналисты «Вечернего Бишкека», арестованная в 2024 году публиковала материалы и видеоролики, будучи сотрудницей Русского дома в Оше. На сайте организации есть и фото с некоторых мероприятий, в которых принимал участие сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Киргизские правоохранители задержали в рамках уголовного дела его, а также еще двух человек. Их тоже арестовали до 17 июня, однако их личности пока неизвестны.

Муж Натальи Секериной отказался от комментариев. Он пообещал ответить на вопросы журналистов после консультации с адвокатом, однако на связь не вышел. Госкомитет нацбезопасности Киргизии не предоставил подробности о задержаниях. Сотруднице Русского дома грозит лишение свободы на срок до 10 лет .

Реакция России

В Русском доме рассказали РИА Новости, что не располагают полноценной информацией о сути обвинения, однако встревожены судьбой своей «сотрудницы и товарища» .

«Предупреждая какие-либо спекуляции, должны подчеркнуть, что Российский центр науки и культуры ведет деятельность исключительно в рамках, определенных межправительственным соглашением о создании и функционировании Российского центра науки и культуры в Бишкеке и Киргизского Дома науки и культуры в Москве», — добавили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества).

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал арест Натальи Секериной еще одним «ярчайшим примером проявления теплой братской дружбы».

«И снова «Русский дом», только теперь не в Азербайджане, а Киргизии. И все куда серьезнее. Это уже не просто очередные публичные заявления с откровенно антироссийской риторикой, это похоже на реальную международную провокацию спецслужб», — подчеркнул он.

По его словам, Киргизия совершила враждебные действия в отношении российской официальной структуры, имеющей дипломатический статус, пусть и через нанятого работника .

«То есть это серьезный официальный «наезд» прямо на Российскую Федерацию. За такими откровенно враждебными действиями должен без долгих задержек последовать официальный и самый жесткий ответ со стороны российских властей по всем направлениям», — отметил Кабанов.

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Он предположил, что через фонд «Евразия» может продолжиться «аттракцион невиданной щедрости за наши деньги», которые «отнимаются у российских граждан, в том числе участников СВО, чтобы строить им там школы, вузы и даже парки развлечений». Кирилл Кабанов сыронизировал и предложил построить «баню для киргизов» за российский счет .

«Не кажется ли, что уже давно пора поставить на место окончательно зарвавшуюся и вконец обнаглевшую киргизскую сторону?» — добавил глава Национального антикоррупционного комитета.

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По его словам, «сами киргизы постоянно идут на обострения, а теперь уже и на откровенные провокации». Кабанов подчеркнул, что граждане республики стали принимать за слабость доброе отношение и нескончаемую щедрость России.