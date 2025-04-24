В Киргизии по делу о наемничестве задержали африканиста Васильева

В Киргизии по делу о вербовке наемников задержали африканиста Васильева

Эксперта по Африке и Центральной Азии, обозревателя ИА «Регнум» Виктора Васильева задержали в Киргизии по делу о вербовке наемников. Об этом заявила главный редактор агентства Марина Ахмедова в Telegram-канале.

«Он переживал, что публикации вызывают неодобрение у некоторых сил в регионе», — отметила она.

Ахмедова добавила, что были задержаны «конкретно те, на которых у власти Киргизии был зуб».

Накануне сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину задержали по подозрению в вербовке наемников. Суд в Бишкеке арестовал ее до 17 июня. Государственный комитет национальной безопасности республики возбудил уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В рамках этого же дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек. Что известно об уголовном преследовании Секериной — в материале «Газеты.Ru».

До этого посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее МИД РФ объяснил жесткое задержание киргизов в московской бане.