«Смерч, а не торнадо»: синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области

Синоптик Голубев: в Свердловской области прошел смерч, а не торнадо

Смерч прошелся по территории Свердловской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.

По словам специалиста, на видео, которые появились в сети, запечатлен «смерч, а не торнадо», так как его в России не бывает. Это американское явление.

«Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо — это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США», — объяснил Голубев.

При этом синоптик уточнил, что по физике процессы схожи, но торнадо охватывает большую территорию, и этот термин некорректен для использования в России.

Как отметил эксперт, предугадать смерч заранее невозможно, так как это локальное явление. Предсказать же его вероятность можно, но только по прогнозу на ближайшие несколько часов (наукастингу).

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ужасающий смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным журналистов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Торнадо подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

В МЧС рассказали: шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.