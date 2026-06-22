В МЧС назвали число пострадавших при смерче в Свердловской области

ГУ МЧС: шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в свердловской Кушве

Шесть человек обратились за медпомощью из-за смерча в Кушве Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС в канале на платформе «Макс».

«За медицинской помощью обратились шесть человек», — сказано в сообщении главка о последствиях смерча в Кушве.

22 июня власти города Кушва в Свердловской области ввели режим повышенной готовности для устранения последствий урагана.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил, что ужасающий смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным журналистов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Торнадо подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

До этого исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса, объяснил эксперт.

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