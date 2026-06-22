На Свердловскую область обрушился ужасающий смерч

Ужасающий смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Стихия разнесла Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Торнадо подошел вплотную к Нижнему Тагилу», — отмечается в сообщении.

По данным Telegram-канала Baza, смерч оставил без света свыше четырех тысяч домов в Свердловской области. Ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линии электропередач.

Местные жители публикуют в сети кадры с воронками смерча.

До этого исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса, объяснил эксперт.

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