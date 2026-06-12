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Общество

Молния ударила в грудь девушке на подмосковном пляже

Mash: прятавшуюся под деревом на пляже в Подмосковье девушку ударило молнией
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Во время грозы на пляже в подмосковной деревне Подрезово девушке в грудь попала молния, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, пострадавшая в тяжелом состоянии.

В сообщении говорится, что после начала дождя отдыхавшая на пляже девушка спряталась под деревом, в которое и попала молния. Ее удар спровоцировал ожог III степени в области груди и аритмогенный шок.

Очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшую в больницу, ее состояние оценивается как тяжелое.

МЧС России советует тем, кто попал под грозу, отойти от берега водоема и не прятаться под высокими деревьями — в особенности соснами, дубами и тополями.

Деревня Подрезово находится в Мытищинском районе Московской области и является ближайшим населенным пунктом к Пироговскому (Клязьминскому) водохранилищу. Там находится большая зона отдыха с несколькими песчаными пляжами, включая коммерческие и муниципальные, и пологим входом в воду.

По прогнозу Гидрометцентра, начавшиеся в Москве и некоторых районах Подмосковья дожди с грозами продлятся около двух суток.

Ранее в сети появились кадры смерча возле Керчи.

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