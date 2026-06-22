В уральском городе ввели режим повышенной готовности из-за урагана

Власти города Кушва в Свердловской области ввели режим повышенной готовности для устранения последствий урагана. Об этом сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин в соцсети «ВКонтакте».

«Провели комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с последствиями прошедшего урагана введен режим повышенной готовности», — написал он.

По словам Слепухина, все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. При этом спасатели, пожарные, коммунальные и дорожные службы в настоящее время работают на улицах, занимаются расчисткой дорог, убирают поваленные деревья и обломки, восстанавливают электроснабжение.

Как отметил глава округа, особое внимание уделяется улице Первомайской, где зафиксировали существенные повреждения частных домов.

Незадолго до этого Telegram-канал 112 сообщил, что стихия обрушилась на Кушву. В результате повреждены 12 частных домов и хирургический корпус центральной районной больницы. По данным журналистов, троих пострадавших госпитализировали, еще двум людям помощь оказали на месте.

Ранее москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.