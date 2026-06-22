Минкультуры определило порядок восстановления панорамы «Оборона Севастополя»

Работы по восстановлению начнутся на крыше панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» с целью защиты стен от осадков и предотвращения дальнейшего разрушения. Об этом рассказала пресс-служба Минкультуры РФ в мессенджере «Макс».

Визит ведомства во главе с первым заместителем министра Сергеем Обрывалиным посетила объект культурного наследия, чтобы изучить его текущее состояние и оценить ущерб, нанесенный в результате удара дрона.

«По результатам осмотра принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения», — уточнили в Минкультуры.

Кроме того, в министерстве отметили, что были определены дальнейшие приоритеты: после устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы, учитывая сохранность внешнего фасада.

10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Из-за возгорания уничтожено более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана.

Ранее военкор назвал цель удара ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя».