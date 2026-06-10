Киев атаковал здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» перед выставкой «Рубо.170» — с подлинными фрагментами панорамы «Штурм 6 июня 1855 г.», вернувшимися домой после 60 лет в Москве. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.

«Завтра, 11 июня, должна была открыться выставка. <...> Знали ведь. Не могли не знать. И ударили — за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором»», — написал журналист.

Фирменный стиль Украины, по его мнению, — воевать с теми, кого уже нет: с Нахимовым, с матросом Кошкой, с мальчишками с Малахова кургана.

Украинский беспилотник ударил по зданию музея — одного из главных символов города и объекта культурного наследия — в ночь на 10 июня. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».