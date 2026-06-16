В музее оценили степень повреждений полотна панорамы Севастополя

В музее обороны Севастополя заявили об уничтожении более 90% панорамы при пожаре

Более 90% полотна панорамы Севастополя уничтожено во время пожара, который произошел в связи с атакой БПЛА. Об этом сообщил музей обороны Севастополя на своей странице во «ВКонтакте».

«По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана, с учетом того, что часть его элементов могла сохраниться», –говорится в сообщении.

В музее рассказали, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции. На текущее состояние живописи повлияло тушение огня водой.

Содержание крупных фрагментов, которые удалось спасти, позволяет предположить, что из сюжетной части картины, как и в годы Великой Отечественной войны, практически полностью утрачена живопись неба и большая часть пейзажа, заявила заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 гг.» Екатерина Малиновская.

Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Не подлежащие восстановлению материалы будут утилизированы, добавили в институции.

В ночь на 10 июня здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» было беспилотником ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы сроки восстановления музея обороны Севастополя.