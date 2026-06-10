«Удар по истории»: ВСУ «практически уничтожили» «Оборону Севастополя»

Украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 10 июня украинский беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». По словам губернатора Михаила Развожаева, атака была целенаправленной и пришлась по одному из главных символов Города-Героя и объекту культурного наследия.

В результате удара загорелась крыша здания, пожару присвоили 4-й ранг сложности. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена», — написал глава города.

Развожаев напомнил, что здание музея уже переживало подобный удар: в июне 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками оно загорелось и частично было разрушено. Тогда пожарным, солдатам и морякам удалось вынести из огня 86 фрагментов уникального полотна Рубо, а после войны произведение фактически было воссоздано заново.

В результате сегодняшней атаки никто не пострадал, также удалось сохранить и подлинные фрагменты панорамы Рубо — как сообщили в Музее обороны Севастополя, исторические части оригинального полотна не пострадали, поскольку в здании находилась версия панорамы, созданная уже после Великой Отечественной войны .

«Важно подчеркнуть: спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня, то, что находилось в здании, — это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19 человек», — подчеркнули в пресс-службе музея.

Атака на историческую память

Развожаев назвал поврежденное здание «символом стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага».

«Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит! История Панорамы — это летопись вечного возрождения <...> Мы все восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — написал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку на панораму «еще одним варварским актом» Киева против гражданского объекта. А в Кремле упрекнули ВСУ в «ударах по истории».

«Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя забыть об этой истории», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» также назвал удар по панораме атакой на историческую память. Он выразил уверенность, что украинская сторона ответит за удар по памяти российского народа.

«Пусть ждут, они получат, но мы наносить удары по историческим памятникам Украины не будем ни при каких обстоятельствах . По историческим именно, а не по нацистским, нацистские отдельной строкой идут», — подчеркнул депутат.

Панорама «Оборона Севастополя» — что это?

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» входит в состав Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Она посвящена обороне города во время Крымской войны 1853–1856 годов, когда против России выступили Османская империя, Великобритания, Франция, Королевство Сардиния и другие союзники. Оборона Севастополя продолжалась с 25 сентября 1854 года по 8 сентября 1855 года .

Идея создать панораму появилась к 50-летию обороны города. В 1901 году заказ получил художник Франц Рубо. Он приезжал в город, изучал бастионы, батареи, Малахов курган и Исторический бульвар, встречался с участниками событий и написал около 50 этюдов. Сюжетом панорамы стал день отражения штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 18 июня 1855 года.

Работа над полотном велась в Мюнхене. Размеры панорамы составили 14 метров в высоту и 115 метров по окружности. Для нее на Историческом бульваре построили специальное здание по проекту военного инженера Фридриха Энберга. 27 мая 1905 года панораму открыли для посетителей под названием «Штурм 6 июня 1855 г.».

Во время Великой Отечественной войны музей продолжал работать. 25 июня 1942 года при авиационном налете и артобстреле фашистов здание загорелось. Чтобы спасти полотно, его разрезали на части. Удалось эвакуировать 86 фрагментов — около двух третей картины. Позже их вывезли на эсминце «Ташкент», затем доставили в Новосибирск и Москву.

После войны полную реставрацию признали невозможной, поэтому панораму фактически создали заново на основе сохранившихся фрагментов, эскизов и фотографий. 16 октября 1954 года панорама вновь открылась уже под названием «Оборона Севастополя 1854–1855 годов».