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Общество

В Госдуме потребовали сократить срок возврата денег за отмену рейсов

Депутат Миронов: срок возврата денег за авиабилеты при форс-мажоре нужно сократить до 1–2 дней
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал сократить до нескольких дней срок возврата денег за авиабилеты в случае отмены рейсов.

«Уже которые сутки во многих российских аэропортах происходят массовые задержки рейсов. Изменяется расписание, отменяются десятки рейсов, и людям по несколько дней приходится ждать вылета. Хорошо, если кто-то успел воспользоваться альтернативным вариантом и пересел на поезд, но свободных билетов немного. Их цена тоже зависит от динамических тарифов, которые тоже надо отменять», — считает Миронов.

Он призвал Минтранс сократить срок возврата денег пассажирам за авиабилеты при форс-мажорных ситуациях до 1–2 дней, «чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другие виды транспорта». А также предложил, чтобы в экстренных ситуациях авиакомпании полностью отменяли динамическое ценообразование.

«Нужно сделать так, чтобы граждане не зависели от существенных колебаний стоимости билетов и могли купить их по доступным ценам, и Минтранс в состоянии решить этот вопрос. Для этого необходимо внести поправки в Воздушный кодекс, в правила формирования и применения тарифов, которые утверждает министерство. Именно этот документ дает авиакомпаниям законное право устанавливать различные уровни тарифов и менять правила бронирования в зависимости от количества мест, оставшихся на рейсе», — отметил Миронов.

Депутат добавил, что сегодняшняя ситуация в аэропортах — мощный стресс-тест, который покажет, насколько российские авиакомпании способны быстро принимать решения в интересах пассажиров.

«По действующим правилам, из-за длительных задержек вылета они должны получать напитки, питание, гостиницу. Но, судя по многочисленным жалобам, дела, мягко говоря, обстоят не очень. Сообщается, что, например, из аэропорта Сочи в отели заселяют не всех. Многим пассажирам приходится спать на полу. Ваучерами на бесплатное питание воспользоваться сложно, потому что в кафе, где их принимают, быстро заканчивается еда, и авиакомпании должны в самые короткие сроки решить все накопившиеся оргвопросы», — заключил Миронов.

Утром 18 июня российскую столицу пытались атаковать 194 украинских беспилотника. На фоне этого в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево неоднократно вводились ограничения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шереметьево — там было задержано и отменено более 250 рейсов. Во Внуково – около 180, в Домодедово — более 90, в Жуковском — 4.

Ранее Владимир Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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