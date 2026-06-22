Четыре российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 июня Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Позже аналогичные меры приняли в аэропорту Внуково.

Утром 22 июня авиагавани Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями на использование неба. В ведомстве предупредили пассажиров, что возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее в США едва не столкнулись два пассажирских самолета.