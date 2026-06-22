В США едва не столкнулись два пассажирских самолета

В международном аэропорту Бостона (штат Массачусетс) едва не столкнулись два пассажирских самолета, Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Об этом сообщил телеканал АВС.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Самолету компании Delta Air Lines, летевшему из Далласа (штат Техас), пришлось подождать с посадкой и уйти на второй круг, чтобы не удариться о лайнер компании American Airlines, который готовился к взлету. Расстояние между воздушными суднами в тот момент составляло всего 90 метров.

До этого сообщалось, что в городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Всего на борту находились 12 человек, никто не выжил.

Утром 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам.

Ранее в Индии разбился военный самолет советского производства.