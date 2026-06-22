Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В США едва не столкнулись два пассажирских самолета

АВС: в аэропорту Бостона едва не столкнулись два пассажирских самолета
Senior Airman Joshua Hastings/Keystone Press Agency/Global Look Press

В международном аэропорту Бостона (штат Массачусетс) едва не столкнулись два пассажирских самолета, Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Об этом сообщил телеканал АВС.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Самолету компании Delta Air Lines, летевшему из Далласа (штат Техас), пришлось подождать с посадкой и уйти на второй круг, чтобы не удариться о лайнер компании American Airlines, который готовился к взлету. Расстояние между воздушными суднами в тот момент составляло всего 90 метров.

До этого сообщалось, что в городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Всего на борту находились 12 человек, никто не выжил.

Утром 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам.

Ранее в Индии разбился военный самолет советского производства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!