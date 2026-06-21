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Общество

Крыша горящего в Москве административного здания начала обваливаться

На юге Москвы обвалилась часть крыши горящего здания
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Часть крыши горящего на юге Москвы административного здания обвалилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Очевидцы сообщают о сильном задымлении в районе улицы Речников, где полыхает постройка. Информации о пострадавших пока не поступало. Спасатели продолжают бороться с огнем», — говорится в публикации.

Пожар в нежилом здании, в котором располагаются салон красоты и магазины, произошел в столице на улице на улице Речников 21 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Журналисты писали, что из здания были эвакуированы 60 человек. Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

Позднее сообщалось, что площадь возгорания увеличилась до 300 квадратных метров. В прокуратуре столицы заявили, что взяли под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки.

До этого в МЧС России по Ростовской области заявили, что в городе Каменск-Шахтинский полностью выгорел храм Андрея Первозванного, расположенный на улице Победы, 57Б. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его удалось ликвидировать только спустя несколько часов, никто не пострадал.

Ранее на нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар.

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