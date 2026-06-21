В Москве увеличилась площадь пожара в административном здании

Площадь пожара в административном здании на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает 360.ru.

В столичной прокуратуре заявили, что взяли под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки. В ведомстве добавили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар в нежилом здании, в котором располагаются салон красоты и магазины, произошел в столице на улице на улице Речников 21 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Журналисты писали, что из здания были эвакуированы 60 человек. Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

До этого в МЧС России по Ростовской области заявили, что в городе Каменск-Шахтинский полностью выгорел храм Андрея Первозванного, расположенный на улице Победы, 57Б. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его удалось ликвидировать только спустя несколько часов, никто не пострадал.

Ранее на нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар.