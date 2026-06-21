Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве увеличилась площадь пожара в административном здании

Площадь пожара на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров
Telegram-канал «Агентство «Москва»

Площадь пожара в административном здании на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. Об этом сообщает 360.ru.

В столичной прокуратуре заявили, что взяли под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход процессуальной проверки. В ведомстве добавили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар в нежилом здании, в котором располагаются салон красоты и магазины, произошел в столице на улице на улице Речников 21 июня. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. Журналисты писали, что из здания были эвакуированы 60 человек. Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

До этого в МЧС России по Ростовской области заявили, что в городе Каменск-Шахтинский полностью выгорел храм Андрея Первозванного, расположенный на улице Победы, 57Б. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его удалось ликвидировать только спустя несколько часов, никто не пострадал.

Ранее на нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 21 июня. Крест на соглашениях Анкориджа, Крым без света и срок до 8 лет за подделку медсправки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!