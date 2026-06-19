В Ростовской области сгорел храм Андрея Первозванного

Храм Андрея Первозванного полностью выгорел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

«В 3.46 поступила информация о пожаре в храме Андрея Первозванного на улице Победы, 57Б в городе Каменск-Шахтинский», — сказал он.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его удалось ликвидировать только спустя несколько часов, никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

До этого пожар произошел в храме святой Великомученицы Екатерины в Омской области. ЧП случилось в ночь на 27 апреля в поселке Неверовка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро ликвидировали возгорание, благодаря чему здание храма удалось сохранить. Несколько окон получили повреждения и большой ущерб нанесен внутреннему убранству. Никто из людей в результате пожара не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае загорелся 200-летний храм.