Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Ростовской области сгорел храм Андрея Первозванного

Деревянный храм Андрея Первозванного полностью выгорел в Ростовской области
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Храм Андрея Первозванного полностью выгорел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

«В 3.46 поступила информация о пожаре в храме Андрея Первозванного на улице Победы, 57Б в городе Каменск-Шахтинский», — сказал он.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его удалось ликвидировать только спустя несколько часов, никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

До этого пожар произошел в храме святой Великомученицы Екатерины в Омской области. ЧП случилось в ночь на 27 апреля в поселке Неверовка. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро ликвидировали возгорание, благодаря чему здание храма удалось сохранить. Несколько окон получили повреждения и большой ущерб нанесен внутреннему убранству. Никто из людей в результате пожара не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае загорелся 200-летний храм.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!