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Общество

В Москве загорелось административное здание

РИА Новости: пожар произошел в нежилом здании на юге Москвы
Telegram-канал «Агентство «Москва»

В Москве на улице Речников начался пожар в нежилом здании, в котором располагаются салон красоты и магазины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Густой дым идет из кровли здания, на крыше виден очаг возгорания. В соседние жилые дома распространяется дым и запах гари», — говорится в публикации.

Агентство добавляет, что пожарные уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня.

По информации РЕН ТВ, площадь возгорания увеличилась до 100 квадратных метров, из здания эвакуировали 60 человек.

До этого в МЧС России по Ростовской области заявили, что в городе Каменск-Шахтинский полностью выгорел храм Андрея Первозванного, расположенный на улице Победы, 57Б. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Его удалось ликвидировать только спустя несколько часов, никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что специалисты выясняют причину случившегося.

Ранее на нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар.

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