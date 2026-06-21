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Общество

На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар

На нефтяном терминале в Краснодарском крае произошел пожар после атаки БПЛА
Shutterstock

Возгорание произошло на нефтяном терминале в Темрюкском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка», — сказали в оперштабе.

Туда приехали пожарно-спасательные подразделения. Никто не пострадал.

Уточняется, что падение обломков дронов зафиксировали еще в двух муниципалитетах региона на территории частных домовладений. На месте инцидентов работают специальные и экстренные службы, никто не пострадал.

Утром 21 июня министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 239 украинских беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники самолетного типа перехватили в Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской, Орловской областях, а также в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее депутат заявил о необходимости модернизации системы ПВО в России.

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